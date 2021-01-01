Участники несанкционированной акции в Тюмени показали неуважение к закону

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Незаконная акция сторонников Навального, которая прошла в Тюмени 23 января, стала еще одним ярким свидетельством того, что главные качества этих "активистов" - юридическая безграмотность, правовой нигилизм и отрицание равенства людей перед законом.

Позицию собравшихся изложила журналистам 18-летняя Алия. "Я считаю, что обвинения, выдвинутые Алексею Навальному, совершенно неправомерны, и арестовывать человека за его политические убеждения, за его взгляды - это неправильно", - сказала она.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Напомним, Навальный дважды приговорен к лишению свободы условно - по делу "Кировлеса", связанному с растратой более 16 млн рублей, и по делу "Ив Роше" - в связи с хищением более 30 млн рублей. Он вернулся в Россию из ФРГ 17 января и был задержан в аэропорту. Днем позже состоялось судебное решение о его аресте на 30 суток. По данным ФСИН, в дальнейшем суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за злостных нарушений режима условного заключения.

Причем тут политические убеждения, спросил у Алии корреспондент "Тюменской линии". Вопрос оказался сложным. "Ну, дело в том, что… Я считаю, что это неправильно - делать все, что они делают…", - ответила девушка. О том, чем занимался Навальный и какие его идеи она разделяет, Алия затруднилась ответить. Не смогла девушка ответить на другие вопросы о человеке, которого вышла поддержать. Похоже, что Навальный в ее глазах - выше закона или просто это кому-то надо.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тюменские полицейские неоднократно информировали участников, что мероприятие незаконно, предупреждали об административной ответственности, но эти предупреждения были проигнорированы. Закон не для них.

Собравшись на площади у технопарка, участники незаконной акции двинулись по тротуарам к центру города.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

"Эти так называемые активисты забили весь тротуар, сейчас они мешают людям. А вообще… на Украине такие уже добились полного коллапса и развала страны. Теперь у нас такие же завелись. Я против политических репрессий, но если люди нагло, напрямую нарушают закон - их надо наказывать, чтоб неповадно было", - такое мнение высказал 20-летний тюменец Игорь.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Несанкционированная акция продолжилась на площади перед зданием Тюменской областной думы. Стражи порядка спокойно наблюдали за ужимками и прыжками "активистов", не реагируя на попытки их провокаций.

В конце незаконной акции несколько самых активных участников были задержаны полицией.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко