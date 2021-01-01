Названы самые быстро ржавеющие автомобили

| Фото: uaz.ru | Фото: uaz.ru

Пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой назвал журнал "За рулем".

Проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. Самое слабое место у автомобиля — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки.

Со схожей проблемой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться через пару зим, а может не вылезти и через пять. Также отмечается, что, седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.

Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной издание называет Skoda Yeti. Согласно материалу, множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. Журнал также добавляет, что на проблемы с коррозией не влияет и место сборки авто.

Из среднего ценового сегмента издание выделяет японскую Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Первые проблемы могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6–7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

Абсолютным чемпионом по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ "Патриот". Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.