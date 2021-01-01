Российские биатлонистки завоевали золото на этапе Кубка мира

| Фото: СБР | Фото: СБР

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает Союз биатлонистов России.

В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды. Второе место заняла сборная Германии. Немки отстали от российской команды на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции.