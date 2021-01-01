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Первую партию вторсырья из Тобольска отправили на переработку

Общество, 12:10 25 января 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Первую партию вторичного сырья с Тобольского мусоросортировочного завода отправили на переработку в Тюмень, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Торги по реализации полезных компонентов из отходов, которые поступают на мусоросортировочный завод в Тобольске, состоялись в декабре 2020 г. В январе 2021 г. в областной центр отправили 3 тонны бумаги и 10 тонн картона для целей вторичной переработки.

"Наиболее популярными материалами у переработчиков остается пленочная группа, пластик, металлы, картон и бумага. Поэтому эти виды сырья отбираются на предприятии в первую очередь. Но при необходимости технологическая линия завода в Тобольске способна обеспечить отбор почти 30 различных видов вторичных ресурсов", – сообщила первый заместитель руководителя ТЭО Светлана Петренко.

Полезные компоненты на производстве отбирают из твердых коммунальных отходов тоболяков, а также жителей Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Все отобранные для дальнейшей переработки материалы реализуются на открытой электронной торговой площадке. Покупателями сырья являются компании из разных областей России.

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# мусоропереработка , Тобольск

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