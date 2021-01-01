Тюменским школьникам предлагают нарисовать морских млекопитающих

| Фото: Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова во ВКонтакте | Фото: Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова во ВКонтакте

Поучаствовать в конкурсе творческих работ "Морские млекопитающие Голарктики" предлагают школьникам Тюменской области. Прием работ уже стартовал и продлится до 7 февраля, сообщает Российское движение школьников.

Творческое состязание проводится в трех номинациях: "Морские млекопитающие и глобальные изменения климата", "Морские млекопитающие рядом с собой", "Морские млекопитающие в руках ученых".

Выполнить рисунок можно с использованием масла, акварели, гуаши, туши, карандашей, либо смешанной техники. Для участия необходимо прислать творческую работу, заявку, согласие законного представителя участника на обработку персональных данных.

Победителей определят 19 февраля в трех возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

Работы принимают по адресу: 125009, Москва, ул. Большая Никитская, 2, НИ Зоологический музей МГУ, кабинет №19. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте.