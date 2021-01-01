  • 25 января 202125.01.2021понедельник
  • USD74,3615
    EUR90,4087
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским школьникам предлагают нарисовать морских млекопитающих

Общество, 17:41 25 января 2021

Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова во ВКонтакте | Фото: Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова во ВКонтакте

Поучаствовать в конкурсе творческих работ "Морские млекопитающие Голарктики" предлагают школьникам Тюменской области. Прием работ уже стартовал и продлится до 7 февраля, сообщает Российское движение школьников.

Творческое состязание проводится в трех номинациях: "Морские млекопитающие и глобальные изменения климата", "Морские млекопитающие рядом с собой", "Морские млекопитающие в руках ученых".

Выполнить рисунок можно с использованием масла, акварели, гуаши, туши, карандашей, либо смешанной техники. Для участия необходимо прислать творческую работу, заявку, согласие законного представителя участника на обработку персональных данных.

Победителей определят 19 февраля в трех возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

Работы принимают по адресу: 125009, Москва, ул. Большая Никитская, 2, НИ Зоологический музей МГУ, кабинет №19. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс рисунков , Российское движение школьников

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 25.01.2021Росстат назвал популярные специальности у студентов
18:14 25.01.2021Разработку тюменских ученых начали использовать на нефтепромыслах
18:03 25.01.2021Более 1,5 млн тестов на коронавирус провели в Тюменской области с начала пандемии
17:41 25.01.2021Тюменским школьникам предлагают нарисовать морских млекопитающих