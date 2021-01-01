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В Тюмени стартует проект "Физкультура на производстве"

Общество, 11:49 25 января 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Трудовые коллективы Тюмени приглашают присоединиться к "Физкультуре на производстве". Новый физкультурно-оздоровительный проект стартует 26 января, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Площадкой открытия станет детский сад №50 "Счастливое детство" по ул. Куйбышева, 112. На свежем воздухе спортивные волонтеры проведут короткую зарядку для сотрудников дошкольного учреждения. Начало в 12 часов.

Доя проекта разработано несколько комплексов упражнений, которые предложат трудовым коллективам с учетом специфики занятости на производстве. Организаторы предусмотрели и разные виды взаимодействия с трудовыми коллективами: это могут быть разминки, а также видеозаписи зарядок, чтобы сотрудники в удобное для себя время могли уделить несколько минут физическим упражнениям.

Подробная информация о проекте и условиях участия по телефону (3452) 35-30-79 (Соколкова Светлана).

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# производственная зарядка , физкультура

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