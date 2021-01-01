Начинающие тюменские копирайтеры узнают о монетизации навыков на вебинаре

| Фото: "Точка кипения - Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Точка кипения - Тюмень" ВКонтакте

Бесплатный вебинар "Как копирайтеру-новичку выглядеть профессионалом" пройдет в тюменской "Точке кипения" 27 января, начало в 16 часов по тюменскому времени, сообщают организаторы.

Спикером мероприятия станет Марсель Македонский - маркетолог, копирайтер, блогер с аудиторией более 250 тыс. читателей на Яндекс.дзен.

Участники вебинара узнают, как ускорить монетизацию своих навыков по написанию статей и получать стабильный доход.

Регистрация на мероприятие здесь. Ссылка на подключение к вебинару придет участнику на почту на за час до мероприятия.