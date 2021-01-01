Тюменцев научат устраивать и продвигать концерты

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Онлайн-встреча "Как делать концерты, выступления и продвигать их в современных реалиях и с минимальными бюджетами" начнется 26 января в 19 часов, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

"Кейсы разберут основательницы коммуникационного агентства Doing Great Agency Таня Пантелеева и Катя Штарева.​ Приходи и узнаешь, как создавать карантинный проект STAY, продвигать музыкальные проекты с небольшим бюджетом, как у любого начинающего музыканта", – рассказали организаторы.

10 человек смогут попасть в зум-сессию и задать вопросы. Зарегистрироваться можно в личных сообщениях руководителя проекта M’uzLab Сюзанны Ивановой. Онлайн трансляция пройдет в сообществе M’uzLab во ВКонтакте.