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Тюменцев научат устраивать и продвигать концерты

Общество, 08:43 26 января 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Онлайн-встреча "Как делать концерты, выступления и продвигать их в современных реалиях и с минимальными бюджетами" начнется 26 января в 19 часов, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

"Кейсы разберут основательницы коммуникационного агентства Doing Great Agency Таня Пантелеева и Катя Штарева.​ Приходи и узнаешь, как создавать карантинный проект STAY, продвигать музыкальные проекты с небольшим бюджетом, как у любого начинающего музыканта", – рассказали организаторы.

10 человек смогут попасть в зум-сессию и задать вопросы. Зарегистрироваться можно в личных сообщениях руководителя проекта M’uzLab Сюзанны Ивановой. Онлайн трансляция пройдет в сообществе M’uzLab во ВКонтакте.

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# Контора пароходства , онлайн-трансляции

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