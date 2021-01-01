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Тюменцам предлагают вспомнить подвиг Зои Космодемьянской

Общество, 08:21 26 января 2021

pobedarf.ru | Фото: pobedarf.ru

Тюменцы могут присоединиться ко всероссийскому флешмобу, посвященному памяти Зои Космодемьянской 27 января, сообщает информационное агентство "Победа РФ".

Участникам акции предлагают скачать фото Зои Космодемьянской и выложить его в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой. Также можно разместить на странице краткий рассказ о ее подвиге.

Флешмоб приурочен к дате, когда страна узнала о ее подвиге – 27 января 1942 года. Участница диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта была заброшена в 1941 году в немецкий тыл в ближайшем Подмосковье. Ее боевым заданием было сжечь ряд населенных пунктов. При поджоге домов в селе Петрищево девушка была схвачена гитлеровцами. После жесточайших пыток она была казнена.

Зоя Космодемьянская - первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

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# Герой Советского Союза , музей Победы

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