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ТюмГУ и ассоциация коренных народов Таймыра подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, 10:34 26 января 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Представители Тюменского госуниверситета и Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края подписали договор о сотрудничестве. Документ предполагает проведение совместных научно-исследовательских работ для разработки проекта федерального закона "Об этнологической экспертизе", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Предлагаемый закон будет направлен на важнейшие общественные отношения – гарантии прав коренных народов, укрепление российской государственности и поддержание межнациональных отношений, охрану окружающей природной среды и устойчивое развитие Арктики. К обсуждению законопроекта привлекут представителей коренных народов, органов госвласти, мирового академического сообщества, руководителей промышленных компаний, работающих в Арктике.

Как отметила профессор ТюмГУ Елена Гладун, в научной сфере этнологическая экспертиза – молодое явление, являющееся частью исследований в сфере социальной антропологии, этнологии и социологии.

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского района Григорий Дюкарев добавил, что по итогам работы будут созданы правовые рамки и определена междисциплинарная методологическая база для проведения этнологической экспертизы.

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# законопроект , коренные малочисленные народы Севера , сотрудничество , ТюмГУ

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