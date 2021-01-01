"Транснефть-Сибирь" обеспечила экологическую безопасность объектов в 2020 году

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Анализ 89,9 тыс. проб объектов воздуха, почвы и воды выполнили специалисты АО "Транснефть-Сибирь", сообщает пресс-служба компании. По результатам превышения установленных нормативов допустимых сбросов не было зафиксировано. В 2020 году проведена реконструкция эко-аналитических лабораторий в Тюменском и Нефтеюганском управлениях магистральных нефтепроводов, приобретено 18 единиц нового оборудования для их оснащения.

Для повышения экологической безопасности модернизированы очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод ЛПДС "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН). В том числе проведена замена устаревшего оборудования на современную мелкопузырчатую систему аэрации из дисковых аэраторов, что позволило повысить эффективность окисления поступающих на очистку загрязнений. Для повышения надёжности эксплуатации очистных сооружений заменена система автоматизации технологических процессов на новую.

В 2020 году АО "Транснефть-Сибирь" продолжило оснащение производственных объектов специальной техникой и материалами, предназначенными для ликвидации аварийных разливов нефти. В том числе приобретено 9 тыс. м. п. боновых заграждений, восемь нефтесборщиков, четыре ледорезных машины, восемь пневмокаркасных палаток.

В рамках работы по восполнению водных биоресурсов в минувшем году в реку Обь выпущено 778 тыс. мальков муксуна. Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на период 2019-2021 годов. На его реализацию предприятие выделило 15,5 млн рублей.

Для лесовосстановления в прошлом году было высажено свыше 329,6 тыс. саженцев деревьев на площади 87,6 га, в том числе 192 тыс. саженцев сибирской ели, 108,8 тыс. обыкновенной сосны и 32,8 тыс. кедровой сибирской сосны.

В пос. Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа осенью были введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения (КОС), что позволило решить вопросы социально-экономического развития поселка, на территории которого расположено несколько производственных подразделений Уренгойского УМН. Новые КОС рассчитаны на прием 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Станция биологической очистки использует новую отечественную технологию очищения стоков с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства.

На территории Тазовского района ЯНАО в минувшем году завершено строительство завода по разведению рыб ценных пород – муксуна и чира. Мощность садковой линии составляет 1,8 млн тонн мальков в год. Кроме того, здесь началось строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов, ввод в эксплуатацию которого обеспечит потребности в утилизации отходов поселка Тазовский, села Газ-Сале и других населенных пунктов района. Срок эксплуатации будущего полигона ТБО - 30 лет, площадка рассчитана на прием до 46 тыс. куб. м мусора в год.

Строительство КОС, полигона ТБО и рыборазводного завода реализуется за счет средств, предусмотренных шестисторонним соглашением о взаимодействии между ПАО "Транснефть", полномочным представителем президента Российской Федерации в УФО, правительством Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, а также АО "Корпорация Развития".

Успешная реализация программ Системы экологического менеджмента (СЭМ) ежегодно подтверждается внешним аудитом.