Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО

| Фото: autostat.ru | Фото: autostat.ru

В офисах Сбера в Тюмени и Тюменской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнёров банка. Ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

"В прошлом году Сбер запустил страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить такую возможность. Комфорт клиентов – наш приоритет, поэтому уже в ближайшее время также появится возможность оформления полисов и в нашей дочерней компании СберСтрахование", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Тюмени и Тюменской области, в частности, в городах Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тобольск. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях — партнерах. После того, как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.