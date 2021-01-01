Тюменцев приглашают пройти "Сказочное ориентирование"
Принять участие в "Сказочном ориентировании" могут все желающие тюменцы. Пройти один из шести маршрутов можно в любое время.
Участникам проекта Центра культуры и творчества "Тюмень" понадобятся мобильный телефон, приложение Telegram, Vasilisa72Bot и компания.
Пройти "Сказочное ориентирование" и найти условия игры можно в Гилевской роще, на площади 400-летия Тюмени, Цветном бульваре, в скверах Льва Ровнина, Якова Неумоева, Депутатов.
"По QR-коду можно перейти на чат-бот и начать выполнять не очень сложные задания Василисы, узнавая новое о новогодних сказках и чудесах. Предусмотрены всего шесть тематических маршрутов на 15-17 вопросов", – рассказали организаторы.
Все игроки получат поощрительные подарки, смогут принять участие в финальным розыгрыше.