Краснокнижные птицы обитают в окрестностях "ЗапСибНефтехима"

Краснокнижные птицы осоед, орлан-белохвост и сплюшка обитают в окрестностях тобольского "ЗапСибНефтехима". Строительство и запуск производственных процессов предприятия не оказали выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в районе стройплощадки.

К такому выводу ученые пришли в результате наблюдений за природой в границах строительной площадки с 2015 по 2020 годы.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, программа экомониторинга на стадии строительства и запуска объекта охватывала не только изучение состояния почвы в окрестностях будущего производства. Ученые проводили исследования биотического разнообразия прилегающих лесных участков. В Тобольске и Тобольском районе был изучен видовой состав сосудистых растений, грибов, лишайников, фауны позвоночных и некоторых групп беспозвоночных животных.

Ученые установили, что на протяжении всего периода строительства "ЗапСибНефтехима" развитие растительных организмов проходило в нормальном режиме, характерном для подзоны южной тайги Западной Сибири. Образования спонтанных гибридов и аномальных форм растений не обнаружено, что говорит об отсутствии негативного воздействия на прилегающие к заводу экосистемы на этапе его строительства.

Обширные исследования в окрестностях завода позволили обнаружить редкие для региона виды флоры и фауны. Специалисты-ботаники зафиксировали произрастание более 10 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области, в том числе считавшихся исчезнувшими с территории региона. Среди них: гроздовник виргинский, фегоптерис связывающий, щитовник мужской, борец вьющийся, желтоцвет апеннинский, хохлатка плотная, черемша и другие.

Кроме того, в районе исследований обнаружены виды грибов, которые являются новыми для территории России – Crepidotus brunneoroseus и Tarzetta spurcata. А Крепидот тобольский оказался совершенно новым для науки видом, впервые описанным из окрестностей Тобольска.

Всего в ходе работ по оценке биоразнообразия на 12 мониторинговых площадках зафиксировано произрастание 150 видов сосудистых растений и около 380 видов грибов. Зарегистрировано 136 видов беспозвоночных животных. В границах строящегося объекта было зарегистрировано пребывание таких редких охраняемых видов птиц, как обыкновенный осоед, орлан-белохвост и сплюшка. На сегодняшний день все они занесены в Красную книгу Тюменской области.

Компания СИБУР рассматривает возможность продолжения исследовательских работ, но уже на стадии промышленной эксплуатации завода.

Евгений Новоселов