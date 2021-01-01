  • 26 января 202126.01.2021вторник
  • USD74,8569
    EUR91,1458
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

78 тысяч контрафактных товаров изъяли тюменские таможенники

Общество, 14:36 26 января 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

78 тыс. единиц контрафактной продукции изъяли тюменские таможенники в 2020 году. Ущерб правообладателям товарных знаков составил более 220 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Из оборота выявлено и уничтожено более 33 т санкционных товаров. В 2020 году сотрудниками таможни возбуждено 1 тыс. 15 дел об административных правонарушениях. В основном - за нарушение таможенных правил, несвоевременное представление форм учета перемещения товаров и нарушение валютного законодательства РФ.

Возбуждено 15 уголовных дел, в том числе, по контрабанде леса и приобретению наркотиков, это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

"2020 год был первым полным годом функционирования объединенной таможни, зона ответственности которой включает в себя четыре субъекта Российской Федерации: Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, и Курганскую область", - отметил начальник Тюменской таможни Борис Яськов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:52 26.01.2021В Голышманово выберут учеников года
15:41 26.01.2021Грузоподъемность ледовой переправы в Тобольске увеличена до 60 тонн
15:08 26.01.2021В Ишиме начинают съемки сериала с финалистом шоу "Голос" в главной роли
14:57 26.01.2021В колокольне Спасской церкви в Тюмени нашли необычную икону