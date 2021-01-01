78 тысяч контрафактных товаров изъяли тюменские таможенники

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

78 тыс. единиц контрафактной продукции изъяли тюменские таможенники в 2020 году. Ущерб правообладателям товарных знаков составил более 220 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Из оборота выявлено и уничтожено более 33 т санкционных товаров. В 2020 году сотрудниками таможни возбуждено 1 тыс. 15 дел об административных правонарушениях. В основном - за нарушение таможенных правил, несвоевременное представление форм учета перемещения товаров и нарушение валютного законодательства РФ.

Возбуждено 15 уголовных дел, в том числе, по контрабанде леса и приобретению наркотиков, это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

"2020 год был первым полным годом функционирования объединенной таможни, зона ответственности которой включает в себя четыре субъекта Российской Федерации: Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, и Курганскую область", - отметил начальник Тюменской таможни Борис Яськов.