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Грузоподъемность ледовой переправы в Тобольске увеличена до 60 тонн

Общество, 15:41 26 января 2021

МЧС Тобольск во Вконтакте | Фото: МЧС Тобольск во Вконтакте

Знак, разрешающий проезд техники до 60 тонн, установлен на ледовой переправе через Иртыш Тобольск - Бекерево, сообщает МЧС Тобольска.

Увеличению грузоподъемности способствовали продолжительные морозы.

По словам руководителя тобольского центра ГИМС Владимира Самоловова, пропуск большегрузного транспорта важен не только для предприятий, расположенных на левом берегу, но и для жителей Левобережья. В частности, для проживающих в Заболотье, куда основные запасы продовольствия и ГСМ доставляются по автозимнику. Дальнейшая ситуация будет зависеть от погодных условий и фактического состояния ледового покрова.

Водителей, пользующихся переправой, призвали соблюдать правила безопасности. Не превышать скоростной режим в 20 км/ч, так как это ведет к образованию трещин и повреждению переправы.

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# ледовая переправа , Тобольск

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