Мастерица из Ишима превращает старую мебель и чемоданы в произведения искусства

| Фото: из личного архива Наталии Грищенко | Фото: из личного архива Наталии Грищенко

Жительница Ишима Наталия Грищенко дает новую жизнь старой мебели, чемоданам, игрушкам, шкатулкам и другим вещам. Она декорирует их в технике декупаж, превращает в штучный товар и бонусом пополняет семейную копилку.

Увлечение перешло в бизнес не сразу. Сначала Наталия купила с мужем недостроенный дом. Пока доделывали, ремонтировали, многое своими руками, пришло много идей насчет оформления интерьера, декорирования. Так около семи лет назад спортинструктор по аквааэробике и фитнесу нашла себя в декупаже. Наталия рассказала, что одними из первых крупных работ для своего дома, который решили оформлять в деревенском винтажном стиле, стали буфет, комод и прялка. Она любит вещи с историей.

"Сначала делала только для себя, находила информацию, училась, ошибалась, переделывала и продолжала творить. Потом уже сама проводила мастер-классы в Арт-галерее Ишима. Пошли заказы, которые теперь есть всегда. Уже два года работаю в своей мастерской, работа перестала входить в дом", - отметила мастер.

В мастерской ждут своего часа приобретенные у бабушек комоды и буфеты. Работа с ними грязная и пыльная: браширование, обжиг, счесывание волокон щеткой.

Вообще, мастерица использует для декупажа любые поверхности: ткань, кожу, пластик. Но больше всего ей нравится работать с деревом. Картинка вживается в него целиком. Интересно работать с различными фактурами. Современный декупаж – это не просто наклеивание картинок, используются специальные пасты, затвердевающая глина и много других секретных материалов.

"Сейчас выполняю большой заказ, занимаюсь реставрацией серванта шестидесятых годов. Пришлось обратиться за помощью к мужу, чтобы срезать старый шпон болгаркой", - сказала Наталия.

Она не любит повторять свои старые работы, или делать похожие на чьи-то. Ей по душе, когда заказчик отдает вещь с напутствием: делайте на свое усмотрение. Рукодельница не берет много заказов, потому что творит по велению души, когда есть вдохновение. Отмечает, работы без ограничения по времени получаются красивее и душевнее.

По ее словам, в тренде декупаж чемоданов, которые используются в интерьере. Особенно, если дом оформлен в стиле фармхаус – сельский или фермерский, винтажном или прованс. Чемодан оформляют в технике декупаж, ставят на деревянные ножки и используют в качестве журнального столика, внутри которого есть и дополнительное место для хранения разных мелочей. Кроме того, такие чемоданы используют как лежанки для кошек и собак, положив внутрь подходящую подстилку. А из нескольких поставленных друг на друга чемоданов делают даже комоды.

В планах у Наталии создание ряда оригинальных авторских изделий и съемки мастер-классов по их созданию. А затем реализация этих видеоуроков через соцсети. По ее словам, секреты мастерства стоят зачастую дороже, чем готовые изделия.

Инна Кондрашкина