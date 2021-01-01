В Тюменской области решили проблему обманутых дольщиков

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Участников долевого строительства, в отношении которых застройщики не выполнили своих обязательств, в Тюменской области нет, заявил замгубернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, при участии регионального правительства в 2020 году компания "Сибсройсервис" возобновила строительство пяти многоквартирных домов, защищены права 1 тыс. 168 дольщиков. Введен в эксплуатацию дом в ЖК "Славутич", права на квартиры получили 163 человека. Из-за просроченного срока ввода и банкротства продан объект в ЖК "НouseClub", 17 дольщиков получили деньги обратно.

Сергей Шустов подчеркнул, что подобные ситуации на постоянном контроле правительства региона. Около половины жилья в Тюменской области возводится по проектной системе финансирования с использованием эскроу-счетов. Она гарантирует, что застройщик получит деньги только тогда, когда объект будет фактически достроен.

Евгения Шевцова