  • 26 января 202126.01.2021вторник
  • USD74,8569
    EUR91,1458
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске прошли мероприятия в память о блокадном Ленинграде

Общество, 18:26 26 января 2021

Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте

Ялуторовские юнармейцы и волонтеры Победы раздали горожанам листовки с информацией о событиях в блокадном Ленинграде в виде продовольственной карточки. Они были введены 17 июля 1941 года.

Данная информационная акция прошла в рамках Дня воинской славы, полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель местного отделения "Юнармия", специалист по работе с молодежью Олег Овчинников.

В молодежном центре Ялуторовска к 27 января развернулась экспозиция "Блокадный хлеб", где каждый может увидеть, сколько хлеба получали жители осажденного города в годы Великой Отечественной войны. Школьникам рассказывают из чего в то время приходилось его выпекать. И как люди бережно хранили продовольственные карточки на 125 граммов блокадного хлеба.

Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте

"В Ялуторовске продолжает работать выставка, посвященная истории сибирских стрелковых дивизий, где все желающие могут познакомится с экспонатами, которые нашли поисковики во время экспедиций на местах сражений. Ее уже посетили свыше 100 учащихся средних общеобразовательных школ города", - добавил Олег Овчинников.

Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте ﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# блокада Ленинграда , выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 26.01.2021Раввин Варкин призвал помнить о событиях Холокоста, чтобы они не повторялись
18:26 26.01.2021В Ялуторовске прошли мероприятия в память о блокадном Ленинграде
18:04 26.01.2021Тюменские "Отряды мэра" ищут партнеров
17:53 26.01.2021Школьные библиотеки Тюменской области получат по подписке журнал "Родина"