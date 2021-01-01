В Ялуторовске прошли мероприятия в память о блокадном Ленинграде

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Ялуторовские юнармейцы и волонтеры Победы раздали горожанам листовки с информацией о событиях в блокадном Ленинграде в виде продовольственной карточки. Они были введены 17 июля 1941 года.

Данная информационная акция прошла в рамках Дня воинской славы, полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель местного отделения "Юнармия", специалист по работе с молодежью Олег Овчинников.

В молодежном центре Ялуторовска к 27 января развернулась экспозиция "Блокадный хлеб", где каждый может увидеть, сколько хлеба получали жители осажденного города в годы Великой Отечественной войны. Школьникам рассказывают из чего в то время приходилось его выпекать. И как люди бережно хранили продовольственные карточки на 125 граммов блокадного хлеба.

Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте Юнармия/Ялуторовск ВКонтакте

"В Ялуторовске продолжает работать выставка, посвященная истории сибирских стрелковых дивизий, где все желающие могут познакомится с экспонатами, которые нашли поисковики во время экспедиций на местах сражений. Ее уже посетили свыше 100 учащихся средних общеобразовательных школ города", - добавил Олег Овчинников.

Анжела Лебедева