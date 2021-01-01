Движение по трассе Тюмень – Омск ограничено из-за аварии

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Грузовики Mitsubishi Fusa и Iveco столкнулись на 333-м км трассы Тюмень – Омск в Абатском районе 26 января. Автомобили полностью перегородили федеральную трассу. Движение по ней ограничено.

"Водителя Mitsubishi Fusa зажало в кабине. Он ранен", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова