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Движение по трассе Тюмень – Омск ограничено из-за аварии

Происшествия, 16:51 26 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Грузовики Mitsubishi Fusa и Iveco столкнулись на 333-м км трассы Тюмень – Омск в Абатском районе 26 января. Автомобили полностью перегородили федеральную трассу. Движение по ней ограничено.

"Водителя Mitsubishi Fusa зажало в кабине. Он ранен", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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