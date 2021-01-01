  • 27 января 202127.01.2021среда
  • USD75,6354
    EUR91,6701
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области реализуется программа трудоустройства студентов и выпускников вузов

Общество, 12:57 27 января 2021

news.utmn.ru

4 тыс. 328 студентов и выпускников вузов Тюменской области было трудоустроено летом 2020 г. Программа по трудоустройству студентов будет продолжена в 2021 г. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По информации управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, вуз стал региональным оператором реализации программы.

Всего было подано более 5 тыс. заявок на трудоустройство от студентов и аспирантов из девяти стран. Те студенты, с кем не были заключены договоры, попали в базу данных Центра развития карьеры и работы с выпускниками. Они имеют возможность получить индивидуальные приглашения на практики и стажировки.

В настоящий момент ТюмГУ является участником всероссийской программы "Сириус.Лето: начни свой проект". Студенты старших курсов совмещают работу и учебу, став наставниками для талантливых обучающихся школ области.

В ТюмГУ созданы 50 вакансий для молодых исследователей в лабораториях мирового уровня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выпускники , студенты , трудоустройство , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 27.01.2021150 пациентов с COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки
13:08 27.01.2021Специалисты не советуют спешить со спортом после COVID-19
12:57 27.01.2021В Тюменской области реализуется программа трудоустройства студентов и выпускников вузов
12:24 27.01.2021Военнослужащим ТВВИКУ поставили прививки от коронавируса