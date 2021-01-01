В Тюменской области реализуется программа трудоустройства студентов и выпускников вузов

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4 тыс. 328 студентов и выпускников вузов Тюменской области было трудоустроено летом 2020 г. Программа по трудоустройству студентов будет продолжена в 2021 г. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По информации управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, вуз стал региональным оператором реализации программы.

Всего было подано более 5 тыс. заявок на трудоустройство от студентов и аспирантов из девяти стран. Те студенты, с кем не были заключены договоры, попали в базу данных Центра развития карьеры и работы с выпускниками. Они имеют возможность получить индивидуальные приглашения на практики и стажировки.

В настоящий момент ТюмГУ является участником всероссийской программы "Сириус.Лето: начни свой проект". Студенты старших курсов совмещают работу и учебу, став наставниками для талантливых обучающихся школ области.

В ТюмГУ созданы 50 вакансий для молодых исследователей в лабораториях мирового уровня.