В десяти детских садах Ишима заменят эвакуационные лестницы

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Наружные эвакуационные лестницы заменили в ишимских детских садах № 10 и 24 для соблюдения требований пожарной безопасности, сообщает администрация города.

В 2021 году новые лестницы смонтируют еще в восьми дошкольных учреждениях. Кроме того, специалисты заменят инженерные сети в детских садах №10 по ул. Республики и №19 по ул. 30 лет ВЛКСМ.

Летом на территории у школы №12 установят спортивный игровой комплекс.