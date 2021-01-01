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В десяти детских садах Ишима заменят эвакуационные лестницы

Общество, 17:32 27 января 2021

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Наружные эвакуационные лестницы заменили в ишимских детских садах № 10 и 24 для соблюдения требований пожарной безопасности, сообщает администрация города.

В 2021 году новые лестницы смонтируют еще в восьми дошкольных учреждениях. Кроме того, специалисты заменят инженерные сети в детских садах №10 по ул. Республики и №19 по ул. 30 лет ВЛКСМ.

Летом на территории у школы №12 установят спортивный игровой комплекс.

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# благоустройство , детский сад , Ишим , школа

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