Восемь детсадов и шесть школ построят в Тюменской области в 2021 году

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Все строящиеся социальные объекты в Тюменской области обеспечены финансированием на 2021 год, заверил замгубернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.

До конца года планируется достроить и ввести в эксплуатацию восемь детских садов: два в жилом районе "Плеханово", по одному в районах "Видный", "Юбилейный", "Новопатрушево", на Московском тракте, около ТРЦ "Кристалл" и в селе Евсино Голышмановского района. Они смогут принять около 2 тыс. 200 детей. Напомним, в 2020 году в Тюменской области ввели четыре детских сада.

Также строители обещают сдать до конца года шесть школ общей вместимостью около 4 тыс. мест: в Тюмени на ул. Менделеева, микрорайоне "Звездный" и около Комсомольского сквера, в Увате, в деревне Хмелева Тобольского района, селе Заводопетровское Ялуторовского района и пос. Курья и Индери Вагайского района.

Также строятся два дома культуры на 500 мест каждый в Ишиме и пос. Московском Тюменского района, бассейны в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и хоккейный корт в пос. Винзили Тюменского района. Из объектов здравоохранения в работе две поликлиники в областном центре: на ул. Пермякова и в "Ямальском-2". Все объекты обещают завершить в 2021 году.

Сергей Шустов добавил, что также готова проектно-сметная документация на 18 социальных объектов, на еще 35 документы в разработке. В их числе проект нового здания корпуса ТюмГУ на ул. Республики,9, он уже получил положительное заключение Госэкспертизы. Сроки сноса старого здания решает руководство университета.

Евгения Шевцова