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В Тюменской области жилье по соцнайму оформляют только в МФЦ

Общество, 18:38 27 января 2021

ГАУ ТО "МФЦ" | Фото: ГАУ ТО "МФЦ"

Список государственных услуг, которые можно получить через центры "Мои Документы" в Тюменской области пополнился приемом заявлений на предоставление жилья по социальному найму, сообщает МФЦ.

Обратиться за получением жилплощади из жилищного фонда Тюменской области могут стоящие на учете нуждающиеся граждане. До этого они должны получить уведомление от центра государственной жилищной поддержки.

Услуга бесплатная. Срок оказания - 38 рабочих дней. Подача заявления в электронном виде не предусмотрена. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный).

Запись на прием в центры "Мои Документы" осуществляется через чат-бот группы центров "Мои Документы" Тюменская область в соцсети ВКонтакте и в мессенджерах Viber, Telegram, а также через голосовой помощник Яндекса Алиса.

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# жилье , МФЦ , соцнайм

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