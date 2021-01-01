  • 27 января 202127.01.2021среда
  • USD75,6354
    EUR91,6701
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Крыши тюменских многоэтажек освобождают от снега

Общество, 18:16 27 января 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Уборкой крыш многоквартирных домов занимаются тюменские управляющие компании - из-за резкого потепления снег начинает подтаивать. Убрать его надо до неконтролируемого схода и образования сосулек и слоя наледи, которую сложно очистить, сообщает городская администрация.

Жителей предупреждают о предстоящих работах заранее, просят не оставлять автомобили рядом с фасадом. Они не только мешают спецтехнике добраться до каждого участка кровли, но и могут сами пострадать при очистке.

Перед началом работ место их производства огораживается сигнальной лентой. Дополнительно мастер участка предостерегает прохожих, которые не обращают внимания на объявления, ленту и процесс работы, не задумываются о собственной безопасности и идут прямо под сбрасываемый с крыши снег и лед.

"Вчера температура воздуха была от минус 6 до минус 1 градуса. При такой погоде мы начинаем чистку скатных крыш от снега и наледи. Дом на улице Рижской, 74, всегда становится первым объектом в списке на эти работы, потому что в нем расположена детская школа искусств. Чтобы обезопасить юных тюменцев, мы стараемся провести работы максимально оперативно", - рассказала генеральный директор УК "Союз" Ирина Ражева.

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# крыши , уборка снега , управляющие компании

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:26 27.01.2021Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к участию в незаконных акциях
18:38 27.01.2021В Тюменской области жилье по соцнайму оформляют только в МФЦ
18:27 27.01.2021Ишимская пенсионерка танцует зумбу и монтирует ролики для своего канала
18:16 27.01.2021Крыши тюменских многоэтажек освобождают от снега