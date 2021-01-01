Крыши тюменских многоэтажек освобождают от снега

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Уборкой крыш многоквартирных домов занимаются тюменские управляющие компании - из-за резкого потепления снег начинает подтаивать. Убрать его надо до неконтролируемого схода и образования сосулек и слоя наледи, которую сложно очистить, сообщает городская администрация.

Жителей предупреждают о предстоящих работах заранее, просят не оставлять автомобили рядом с фасадом. Они не только мешают спецтехнике добраться до каждого участка кровли, но и могут сами пострадать при очистке.

Перед началом работ место их производства огораживается сигнальной лентой. Дополнительно мастер участка предостерегает прохожих, которые не обращают внимания на объявления, ленту и процесс работы, не задумываются о собственной безопасности и идут прямо под сбрасываемый с крыши снег и лед.

"Вчера температура воздуха была от минус 6 до минус 1 градуса. При такой погоде мы начинаем чистку скатных крыш от снега и наледи. Дом на улице Рижской, 74, всегда становится первым объектом в списке на эти работы, потому что в нем расположена детская школа искусств. Чтобы обезопасить юных тюменцев, мы стараемся провести работы максимально оперативно", - рассказала генеральный директор УК "Союз" Ирина Ражева.