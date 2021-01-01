В Тюмени музей отеля "Восток" пополнился новым экспонатом

| Фото: из сообщества "Отель Vostok" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Отель Vostok" во ВКонтакте (архив)

Экспонатом "Орден Святого Станислава 2-й степени, императорской короной украшенный" пополнился музей тюменского отеля "Восток".

"Данный орден украшал мундир четырех наших земляков. Кто, родившийся в Тобольской губернии, был награжден данным орденом? Ответ на этот вопрос Вы узнаете если побываете на экскурсии в музее", – рассказали в отеле "Восток".

Тематические экспозиции с воссозданными интерьерами различных эпох, наполненные артефактами народного творчества представлены в холле на каждом этаже отеля.

Музейные экспозиции – это интерьеры купеческого дома: дамские комнаты и кухни, старинные иконы и фотографии обычных горожан начала XX века, образцы домовой резьбы и высоковорсовых ковров, обустройство крестьянского дома и орудия труда. Среди экспонатов наиболее интересны прядильный стан "Кросно" и кровать, которой уже более 100 лет. На стенах можно также увидеть фотографии Тюмени 50–60-х годов XX века.

Экскурсии проходят бесплатно в 9, 13, 16 и 19 часов каждую субботу. Но по предварительной записи возможно проведение экскурсии в любое время.