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В Тюмени открыли выставку-инсталляцию "Волшебный мир Хогвартса"

Общество, 09:07 29 января 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Сфотографироваться в интерактивной фотозоне "Платформа 9¾", где представлен багаж Гарри Поттера, смогут тюменцы на выставке-инсталляции "Волшебный мир Хогвартса", которая открылась в библиотеке №16 в Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Фотозону украсили чемодан, свертки с "загадочными" вещами, клетка с совой.

Экспозицию о юном волшебнике можно найти в зале организации досуга. На выставке размещены книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере и различные "волшебные" предметы, например, "летающая свеча" из Большого зала Хогвартса.

В библиотеке №16 планируют проводить экскурсии по выставке-инсталляции "Волшебный мир Хогвартса", мастер-классы, где можно будет своими руками сделать "чародейные предметы", игротека "Шалость удалась" с подвижными играми. Также посетителей ждет интеллектуальная видео викторина "Турнир трех волшебников" по книгам и фильмам о Гарри Поттере.

Выставка будет работать до 31 декабря 2021 года в часы работы библиотеки №16 (ул. Олимпийская, 20а).

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# выставка , Гарри Поттер , фотозона

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