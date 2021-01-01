Первенство по горнолыжному спорту пройдет в Тюмени

| Фото: minsport.gov.ru | Фото: minsport.gov.ru

Первый этап первенства города по горнолыжному спорту по дисциплине "слалом" пройдет в центре отдыха и спорта "Воронинские горки" 30 января. Участниками станут спортсмены 7-12 лет в четырех возрастных группах, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

По предварительным данным, первенство соберет 50 ребят. После регистрации и общей тренировки они выполнят разрядные нормативы и посоревнуются за звание сильнейшего спортсмена города.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подать не менее чем за сутки до начала соревнований по телефону 8 (3452)69-51-59 и на электронную почту: xeniyasitdikova@gmail.com.

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