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В Тобольске завершили плановый капремонт домов

Общество, 19:35 28 января 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

План по капитальному ремонту многоквартирных домов выполнен на 100% в Тобольске в 2020 году, сообщает администрация города.

В прошлом году был запланирован ремонт 102 многоквартирных домов, все работы проведены в сроки. Объявлено четыре конкурса по разработке проектной документации и 148 по строительно-монтажным работам, по ним заключены договоры.

В реестре подрядчиков значится почти 345 компаний, из которых 150 расположены на территории Тюменской области. Основной задачей является привлечение квалифицированных подрядчиков. В Тобольске процент собираемости взносов в фонд капитального ремонта с начала сборов составил 97%. В прошлом году его сумма составила 213665 тыс. рублей, что составляет 101%.

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# капитальный ремонт , Тобольск

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