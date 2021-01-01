В Тобольске завершили плановый капремонт домов

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

План по капитальному ремонту многоквартирных домов выполнен на 100% в Тобольске в 2020 году, сообщает администрация города.

В прошлом году был запланирован ремонт 102 многоквартирных домов, все работы проведены в сроки. Объявлено четыре конкурса по разработке проектной документации и 148 по строительно-монтажным работам, по ним заключены договоры.

В реестре подрядчиков значится почти 345 компаний, из которых 150 расположены на территории Тюменской области. Основной задачей является привлечение квалифицированных подрядчиков. В Тобольске процент собираемости взносов в фонд капитального ремонта с начала сборов составил 97%. В прошлом году его сумма составила 213665 тыс. рублей, что составляет 101%.