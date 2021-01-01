На Ямале спасли замерзающую семью тундровиков

yamalspas.yanao.ru/ yamalspas.yanao.ru/

Семью тундровиков с двумя детьми спасли сотрудники "Ямалспаса". Их обнаружили в 35 км от Яр-Сале. Снегоход, на котором семья передвигалась, не выдержал 45-градусного мороза и сломался.

Об операции по спасению ямальской семьи написал глава округа Дмитрий Артюхов в своем Instagram.

"Благодарен нашим спасателям, что быстро нашли людей, обогрели и доставили к врачам. Всё закончилось хорошо – ни дети, ни взрослые не пострадали. В такой мороз счёт идёт на минуты", - отметил он. Фельдшеры скорой помощи осмотрели детей, одному полгода, второму год и семь месяцев. Их жизни ничего не угрожает, заверили они.

По словам губернатора ЯНАО, важно, чтобы у спасателей было всё необходимое для оперативности. 12 единиц техники, в том числе машину и прицепы для обогрева автомобилей, закуплены для службы спасения в 2020 году.

Анжела Лебедева