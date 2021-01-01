  • 31 января 202131.01.2021воскресенье
  • USD76,2527
    EUR92,2963
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске капитально отремонтировали 102 многоквартирника

Экономика, 09:02 31 января 2021

Фото: администрация Тобольска

102 многоквартирных дома отремонтировали в Тобольске в 2020 году. Все работы проведены в сроки, план выполнен на 100%, сообщает городская администрация.

Особое внимание в городе уделяется привлечению квалифицированных подрядчиков. В реестре предприятий - почти 345 компаний, из которых 150 расположены на территории Тюменской области.

Что касается сбора взносов в фонд капитального строительства, то он составляет 97%, это 213 665 тыс.рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 31.01.2021В Тобольске капитально отремонтировали 102 многоквартирника
18:10 30.01.2021В Тюменской области зафиксировали аномальный рост квартир, выставленных на продажу из-за долгов
19:43 29.01.2021Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть
19:10 29.01.2021"Транснефть-Сибирь" завершила реконструкцию НПС "Южный Балык-3"