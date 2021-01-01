В Тобольске капитально отремонтировали 102 многоквартирника

Фото: администрация Тобольска Фото: администрация Тобольска

102 многоквартирных дома отремонтировали в Тобольске в 2020 году. Все работы проведены в сроки, план выполнен на 100%, сообщает городская администрация.

Особое внимание в городе уделяется привлечению квалифицированных подрядчиков. В реестре предприятий - почти 345 компаний, из которых 150 расположены на территории Тюменской области.

Что касается сбора взносов в фонд капитального строительства, то он составляет 97%, это 213 665 тыс.рублей.