Обитатели тобольских лесов зимовать предпочитают в Африке

| Фото: career.sibur.ru | Фото: career.sibur.ru

Любители зимовки в Африке для выведения потомства прилетают в тобольские леса. Исследование состояния лесных экосистем в районе строительства производственного комплекса компании СИБУР – Западно-Сибирского нефтехимического комбината провели специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН.

Ученые подтвердили пребывание редких охраняемых видов птиц - обыкновенный осоед, орлан-белохвост и сплюшка. На сегодняшний день все они занесены в Красную книгу Тюменской области с категорией статуса охраны "редкий вид".

Осоед – это крупный хищник, который гнездится на северо-востоке Швеции, в Сибири и юге Каспийского моря. Птица является перелетной и на зимовки отправляется на запад и в центральные области Африки. Охотно поселяется осоед и на открытых пространствах с полянами, кустарниками и болотами. А вот населенных пунктов и сельскохозяйственных районов эти хищники избегают.

Осоед – охотится днем. А ночью его сменяет самая маленькая сова - сплюшка. В России она появляется в апреле, улетает в августе-сентябре. Гнездится обыкновенно в дуплах.

В результате долговременных наблюдений за природой с 2015 по 2020 годы специалисты Тобольской комплексной научной станции пришли к выводу о том, что строительство и запуск производственных процессов ЗапСибНефтехима не оказали выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в пределах мониторинговых участков.

В настоящее время компанией СИБУР рассматривается возможность продолжения исследовательских мониторинговых работ, но уже на стадии промышленной эксплуатации завода.