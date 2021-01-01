Аграриям Тюменской области не нужно регистрировать смешанные минеральные удобрения

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Необходимость регистрировать смешанные минеральные удобрения завершилась для аграриев. Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект об уточнении понятий "пестициды" и "агрохимикаты", сообщает пресс-служба ГД.

Из определения "агрохимикаты" исключены кормовые добавки, предназначенные для подкормки животных. Исключается обязательная госрегистрация в качестве агрохимикатов некоторых категорий и видов материалов природного происхождения, не являющихся продукцией химического производства, применяемых в сельском хозяйстве в целях сохранения, регулирования и повышения плодородия почв.

В их числе торф, отходы сахарного производства (дефекат), продукты жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложения водоемов, иловые осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства органических и органо-минеральных удобрений, а также смешанные минеральные удобрения, состоящие из зарегистрированных минеральных удобрений, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке.

Одновременно предложено сократить с шести до трех месяцев сроки экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, а также увеличить сроки государственной регистрации.