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В Тюменской области 460 семейных пар отметили медалями

Общество, 12:47 29 января 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

460 семейных пар - жителей Тюменской области - получили в 2020 году памятные медали в связи с юбилеями супружеской жизни, сообщают региональный орган загс.

Из них две - в связи с 70-летием, девять - 65-летием, 63 пары - 60-летием, 37 - 55-летием, 349 - 50-летием. Медаль и благодарственное письмо губернатора вручаются супружеским парам, проживающим в Тюменской области после обращения в орган загс по месту жительства.

С момента учреждения памятной медали в 2016 году в Тюменской области поощрено 1 тыс. 807 семейных пар.

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# ЗАГС , памятная медаль , супруги

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