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На пяти базах тюменцам дадут покататься на лыжах и коньках бесплатно

Спорт, 19:54 29 января 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Лыжные базы спортивной школы № 2 в Тюмени будут работать бесплатно 31 января. С 9 до 14 часов лыжи и коньки можно взять на базе безвозмездно, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Бесплатный прокат будет ждать горожан по следующим адресам: ул. Малышева, 37, корпус 1 (лыжи); ул. Судоремонтная, 1а/1 (лыжи); ул. Широтная, 263, корпус 1 (район ТЭЦ-2) (лыжи); ул. Гилевская роща, 1 и Вербная, 2 (Гилевская роща) (лыжи); ул. Барнаульская, 17/2 (экопарк "Затюменский") (лыжи); ул. Аккумуляторная, 15 (коньки).

Чтобы бесплатно получить инвентарь на лыжной базе, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

"В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" мы решили таким образом приобщить людей к активному времяпрепровождению. Это не разовая акция. Прокат будет бесплатным 28 февраля и 28 марта", - отметил директор спортивной школы № 2 Павел Вавилов.

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# коньки , лыжи

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