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Команды из Тюмени, Тобольска и Ишима – в числе победителей Кубка студентов

Общество, 15:47 29 января 2021

Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Представители Тюмени, Тобольска и Ишима вошли в число победителей Кубка студентов Тюменской области, сообщает Интеллектуальное движение региона.

Среди команд первокурсников лучшими стали коллективы "Видеотека Пэрис Хилтон" из Санкт-Петербургского госуниверситета, "Зал Упал" из Тюменского индустриального университета и "Rollkragen" из Тобольского пединститута им. Д. И. Менделеева.

Лучшими среди команд колледжей стали "Ёлки-палки" из Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, "Brain" из Многопрофильного колледжа ТИУ и "Орбита" из Ишимского многопрофильного техникума.

Лучшими университетскими командами стали "Астра Миллениум" из Сургута, "Тильтаник" и "Нолон" из ТюмГУ.

За победу боролась 61 команда из 41 образовательной организации Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Голышмановского городского округа, Исетского, Винзилей, Казанского и Курганской области.

Кубок был приурочен ко Дню российского студенчества.

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# вузы , интеллектуальные игры

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