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Тюменская прокуратура напомнила об ответственности за участие в массовых беспорядках

Общество, 19:00 29 января 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Призывы и участие в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

Для предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков в ведомстве напоминают: если во время публичного мероприятия будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, это может быть квалифицировано как преступление по статье 212 УК РФ, максимальная санкция по которой - лишение свободы до 15 лет.

Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность тоже может образовывать состав преступления, за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет.

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# незаконные акции , прокуратура Тюменской области

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