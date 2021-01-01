Тюменская прокуратура напомнила об ответственности за участие в массовых беспорядках

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Призывы и участие в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

Для предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков в ведомстве напоминают: если во время публичного мероприятия будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, это может быть квалифицировано как преступление по статье 212 УК РФ, максимальная санкция по которой - лишение свободы до 15 лет.

Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность тоже может образовывать состав преступления, за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет.