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Тюменское отделение Почты России приобрело шесть КамАЗов

Общество, 13:24 30 января 2021

Фото: Почта России

Шесть КамАЗов поступили в автопарк отделения Почты РФ по Тюменской области. Грузоподъемность каждой машины составляет 20 тонн.

Машины оборудованы системой ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность почтовых перевозок и дает возможность контролировать соблюдение контрольных сроков доставки корреспонденции.

Ранее поступило восемь машин Lada Largus и 11 УАЗов. С учетом новых автомобилей, на почтовые маршруты Тюменской области ежедневно выходят 250 почтовых автомобилей, пишет Megatyumen.ru.

Новая техника работает на природном газе. В планах у компании - перевести все автомобили на экологичное топливо, рассказал заместитель директора по логистике УФПС Тюменской области Владимир Емельяненко.

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