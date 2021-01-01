Более 260 тысяч раз выезжала скорая к тюменцам в 2020 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

264 тыс. 405 раз вызывали скорую помощь тюменцы в 2020 году, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Экстренная помощь понадобилась в 127 тыс. 739 случаях. В стационары доставлено 113 тыс. 694 пациента. Детям скорую вызывали 60 тыс. 173 раза.

Также за год помощь оказана 40 тыс. 595 пациентам из сельских населенных пунктов Тюменского района. 124 тыс. 728 вызовов диспетчеры передали в пункты неотложной помощи при поликлиниках. 1 тыс. 415 раз скорая выезжала на места ДТП, экстренная помощь оказана 1 тыс. 939 пострадавшим.

У 1 тыс. 7 пациентов диагностирован острый или повторный инфаркт миокарда. Врачи помогли 4 тыс. 352 пациентам с подозрением на инсульт и другие паталогии сосудов головного мозга.

Инфекционные бригады скорой помощи выезжали на жалобы на температуру и пневмонию 35 тыс. 479 раз. 185 раз сотрудники скорой дежурили на спортивных и культурных мероприятиях. 13 тыс. 785 выездов оказались безрезультатными: пациента не было на месте, он отказывался от осмотра или на месте выяснялось, что скорую вообще не вызывали.

Подводя итоги работы за 2020 год, заместитель главного врача тюменской станции скорой помощи Игорь Ярков отметил, что в условиях строгого санитарно-эпидемиологического режима на экстренные вызовы стали реагировать быстрее. По его словам, на это повлияли переход на круглосуточный режим бригад неотложной помощи в поликлиниках, увеличение штата, в том числе молодых специалистов, обновление автопаркаи повышение квалификации сотрудников бригад.