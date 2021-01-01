Почти 800 тысяч человек получают соцподдержку в Тюменской области

Администрация Нижнетавдинского района Администрация Нижнетавдинского района

100% жителей Тюменской области, имеющие право на меры социальной поддержки, ими обеспечены.

Об этом сообщил директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области, сообщает региональный оперштаб. При назначении таких мер в первую очередь учитывается адресность и нуждаемость в помощи.

Все, кто в 2020 году обратился за помощью в организации соцобслуживания, ее получили. Количество получателей таких услуг в регионе увеличилось с 774 тыс. в 2019 году до 791 тыс. человек в 2020.

Услуги по социальной реабилитации за год получили 43,8% от общего количества инвалидов и детей-инвалидов в Тюменской области. Эту работу в регионе ведут 47 учреждений социального обслуживания.