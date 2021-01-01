Курсанты ТВВИКУ учатся управлять инженерными машинами на виртуальных тренажерах

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Более 20 тренажеров для отработки навыков по управлению инженерными машинам поступило в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова в 2019-2020 годах.

Как уточняет департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в их числе динамические тренажеры инженерной машины разграждения ДТ-ИМР и бульдозера на артиллерийском тягаче ДТ-БАТ. Они предназначены для обучения и совершенствования навыков и приемов вождения специальной техники. Тренажеры могут моделировать различные ландшафты, дорожные, погодные и климатические условия, с которыми можно столкнуться в в ходе выполнения задач инженерного обеспечения.

Также курсанты осваивают виртуальные тренажеры плавающих транспортеров ПТС-2 и буксирно-моторных катеров БМК, автомобильных кранов и экскаваторов военного назначения.

Уточняется, что использование таких устройств в учебе помогает экономить моторесурс и горюче-смазочные материалы. Также благодаря виртуальным настоящие инженерные машины изнашиваются меньше.