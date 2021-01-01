Роскомнадзор потребовал объяснений у Tik-Tok, Facebook, Telegram и ВКонтакте

Фото: rkn.gov.ru Фото: rkn.gov.ru

Письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности за наличие призывов к участию в незаконных массовых акциях направил Роскомнадзор руководителям платформ Tik-Tok, Facebook, Telegram и ВКонтакте, сообщается на сайте ведомства.

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".