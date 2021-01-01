В Тюменской области аномальный рост числа квартир, выставленных на торги из-за кредитных долгов

Фото: "Тюмень - наш дом" Фото: "Тюмень - наш дом"

На публичные торги выставлено 72 квартиры должников по кредитам в Тюменской области в 2020 году. Годом ранее на аукцион выставлялась всего одна квартира. Такой рост объема публичных торгов Федеральной службы судебных приставов специалисты коллекторского агентства "Долговой Консультант", называют аномальным.

Аналогичная ситуация - в Приморском крае, где в 2020 году на публичные торги выставлено 216 квартир должников против 13 в 2019 году. Впервые до процедуры торгов дошло жилье Чукотского автономного округа. В ходе исследования отмечена тенденция, что в южных регионах страны на торги через судебных приставов выходит гораздо меньше квартир по сравнению с соседними регионами.

В реестр извещений о публичных торгах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вносятся сведения о торгах имуществом должников, назначаемых в процессе исполнительного производства, которые являются следствием неисполнения решений судов. Снижение средней цены предложения в среднем по стране на 6% или 128 тысяч рублей говорит о том, что на торги было выставлено больше объектов недвижимости эконом-сегмента. Это, по оценке специалистов свидетельствует о том, что просроченная ипотека добралась уже в те города и сёла, где раньше про нее не слышали.

За 12 месяцев 2020 года судебные приставы выставили на продажу более 17,6 тысяч квартир на 36,5 млрд рублей. Годом ранее на публичные торги вышли 20,5 тыс. объектов на 45,2 млрд рублей. Наибольшее количество жилья было предложено на территории Челябинской области (1044 объектов), Республики Башкортостан (912), и третье место — Москва (860 объектов).

Как сообщается на сайте "Долговой Консультант", временной отрезок с первого дня неплатежа по кредиту до момента выставления жилья на торги через ФССП ранее в среднем составлял несколько лет. Банк-кредитор предварительно пытается вести переговоры с должниками, затем следует исковое заявление в суд, после — вынесение решения и получение исполнительного листа. Появление на торгах активов должников в виде прав требования по незавершенному строительству жилья с учетом среднего срока строительства не более трех лет говорит о тенденции сокращения сроков между первым неплатежом по кредиту и подачей иска в суд.

Банки-кредиторы и должники, по словам генерального директора коллекторского агентства "Долговой Консультант" Дениса Аксёнова, стали чаще прибегать к досудебным процедурам взыскания, так как на первичные торги жилье выставляется по цене, указанной в решении суда, которая чаще устанавливается с дисконтом 20% от рыночной оценки, на повторные — с уценкой ещё на 15%.

"Доведя дело до торгов, бывший собственник теряет до 40% от рыночной стоимости своего имущества и в каждом втором случае денег после реализации не хватает для полного погашения долга перед кредиторами", - пояснил он.