Ученики ФМШ - победители регионального этапа всероссийской олимпиады по информатике

admtyumen.ru admtyumen.ru

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. Абсолютными победителями среди 8, 9 и 11 классов стали ученики областной физико-математической школы.

В текущем году в интеллектуальном состязании приняли участие более 80 учеников из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, что на 31% больше, чем в 2019 году, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Почти все участники использовали языки программирования Python и C++, причем некоторые писали сразу на 2 языках.

"При решении задач было необходимо разработать алгоритм и четко понимать временную сложность алгоритма, чтобы знать, какие подзадачи может "пройти" программа. Это навык полезен в олимпиаде, но не входит в школьную программу по информатике", - прокомментировала председатель жюри Марина Воробьева.