Тюменцы могут принести книги для пациентов ОКБ №2

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Пациенты ОКБ №2 могут воспользоваться книгообменником. Принести книги в больницу может любой желающий. Нужно просто поставить ее на полку взрослой поликлиники или передать в стационар через сотрудников.

Но не все книги уместны в медучреждении. Например, из оборота изымаются издания с информацией о народных методах лечения. Врачи ОКБ №2 на практике убедились, к каким последствиям может привести самолечение. Был случай, когда бабушка с артериальной гипертонией самостоятельно решила дополнить гипотензивный препарат, назначенный доктором, приемом настойки по народному рецепту для снижения давления. В итоге она оказалась в стационаре с критически низким давлением. К счастью, все обошлось и пациентка пообещала доктору больше не экспериментировать со своим здоровьем.

Книгообменник в отделении сосудистой хирургии и кардиологии взрослого стационара ОКБ №2, по словам руководителя нейрососудистого центра Дмитрия Некрасова помогает пациентам не только физически, но и поддерживает их дух.

"В библиотеке книги разных жанров: детективы, военная проза, беллетристика, приключенческая литература, романы, поэзия и многое другое. Книги – это еще хорошая возможность отвлечь человека от болезни", - считает он.

Еще одна небольшая библиотека есть на третьем этаже взрослой поликлиники ОКБ №2. Если в стационаре книги обычно возвращаются на место после прочтения, то в поликлинике издания чаще всего находят своих хозяев, сообщает пресс-служба ОКБ №2.