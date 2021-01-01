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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы, поставившие прививку от COVID-19, должны носить маски

Общество, 11:52 31 января 2021

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекции - не повод пренебрегать мерами индивидуальной защиты, подчеркивает Роспотребнадзор.

"Любой человек, ставил он прививку или нет, может быть переносчиком вируса-возбудителя COVID-19. Потому ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции и требований к гигиене рук будет своеобразной мерой по защите других людей, в том числе близких родственников и знакомых", - приводит цитату ведомства "Комсомольская правда - Тюмень".

Устойчивый иммунитет к вирусу формируется через 3-4 недели после второй вакцинации.

Напомним, в Тюменской области прививку от COVID-19 получили около 10 тысяч жителей.

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