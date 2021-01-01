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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школьники не могут отказаться от термометрии, напомнили в Роспотребнадзоре

Общество, 13:24 31 января 2021

Фото: Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Измерение температуры у учащихся перед входом в здание школы - это обязательное требование Роспотребнадзора. Отказаться от этой процедуры родители не могут.

Основная цель - предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Если у ребенка высокая температура, он должен проходить лечение, а не ходить на уроки.

Комплекс противоэпидемических мероприятий внедрен в каждом учебном заведении Тюменской области, напоминает "Комсомольская правда-Тюмень".

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