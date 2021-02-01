Четыре новых курса доступны в тюменской школе цифровой трансформации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый цикл занятий в школе цифровой трансформации начинает тюменская "Точка кипения" в феврале. Каждый желающий может бесплатно получить новые знания и практические навыки в IT – сфере, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

2 февраля с 10 до 13 часов пройдет вебинар "Создание эффективной цифровой среды". Его проведет тренер регионального информационно-образовательного центра Павел Масляков. Слушатели получат базовые компетенции по созданию эффективной цифровой рабочей среды, узнают о принципах ее организации, научатся использовать цифровые инструменты для планирования и выполнения личных и рабочих задач. Занятие пройдет в дистанционном формате. В конце участники сдадут тест и получат электронный сертификат о прохождении курса.

3 февраля с 10 до 13 часов состоится вебинар "Цифровые компетенции". Участники узнают о видах поисковых систем и принципах их работы, особенностях облачных хранилищ, правилах совместной онлайн-работы над документами, возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Научатся применять языки запросов в поисковых системах, использовать конструкторы онлайн-форм, формировать заявления на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

3 февраля с 19 до 21 часа пройдет настольная игра BandA по компетенции "Коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде". Ее проведет директор ООО "ТВИНТА-Тренинговый центр", сертифицированный международный коуч академии FIA Татьяна Вялкова.

4 февраля тюменцев ждут на мастер классе Майи Андреевой "Как оформлять слайды в 2021". Записаться на мероприятие можно здесь.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".