В Тюменской области поддержат четыре инвестпроекта на общую сумму около 50 млн рублей

| Фото: Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте | Фото: Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте

Четыре проекта на сумму 49 млн 64 тыс. рублей включены в реестр инвестпроектов для комплексного сопровождения и получения целевых займов. Данное решение принято экспертным советом инвестиционного агентства Тюменской области.

Проекты представили предприниматели Тюмени, Абатского и Ишимского районов, сообщает инвестагентство.

В итоге эксперты поддержали четыре бизнес-идеи: открытие мини-пекарни и цеха по изготовлению полуфабрикатов из мяса; организация производственной линии по изготовлению тарной доски; модернизация оборудования для оптимизации процесса производства мебельных деталей; открытие нового центра компьютерной томографии.

Успешная реализация намеченных проектов позволит создать на территории Тюменской области 20 рабочих мест.