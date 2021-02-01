Победителей и призеров конкурса "Ученик года" наградили в Голышманово

| Фото: МКУ "Центр развития образования" ВКонтакте | Фото: МКУ "Центр развития образования" ВКонтакте

30 конкурсантов из 14 школ Голышмановского городского округа приняли участие в муниципальном конкурсе "Ученик года-2021". Он прошел в дистанционном формате, награды вручили в окружной администрации, сообщает Центр развития образования.

Ребята представили видео мастер-классов "Умный креатив" и презентовали онлайн свои проекты, продемонстрировав эрудицию, творчество, креатив в идеях и решениях, мастерство публичного выступления.

Среди учеников 3-4 классов победил третьеклассник Дмитрий Дыкин из Голышмановской средней школы.

Среди учеников 5-7 классов лучшей стала шестиклассница Елизавета Тихонова из Усть-Ламенской средней школы.

Среди учеников 8-10 классов первой стала десятиклассница Татьяна Кривых из Гладиловской средней школы.

Победителям и призерам вручили дипломы и памятные подарки, они получат денежное вознаграждение.